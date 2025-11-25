Dalle vie illuminate al Santuario. L’Avvento prende vita a Paladina con «Mercasolidale»

L’intento consiste nel valorizzare il territorio in modo sostenibile, unendo in un unico itinerario la dimensione commerciale e quella culturale. In questa fusione di intenti si legge la forza del progetto, che vede la partecipazione attiva dell’associazionePalabotteghe, delle associazioni locali e dei produttori, uniti per raccontare una storia comune. Il valore di questa sinergia è ben sintetizzato dalle parole del consigliere comunale di Paladina, Luigi Roncalli, che ha voluto evidenziare la portata istituzionale ed emotiva dell’evento: «”Mercasolidale” è per noi molto più di un semplice evento: è un appuntamento capace di trasformare Paladina in un luogo animato da festa, magia e continua scoperta. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Regione Lombardia e al bando “Lombardia Style” per il prezioso contributo che ha reso possibile questa iniziativa. Il loro supporto ci permette non solo di valorizzare il nostro territorio, ma anche di dare spazio alle eccellenze artigianali e gastronomiche che lo caratterizzano, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza natalizia unica nel suo genere. “Mercasolidale” diventa così un’occasione speciale per vivere insieme lo spirito del Natale: un momento in cui lasciarsi avvolgere dalle luci, dai profumi, dalle atmosfere tipiche di questo periodo, ritrovando il senso più autentico della comunità, della tradizione e della bellezza dei nostri luoghi, che meritano di essere condivisi e riscoperti».