Fallire non significa perdere, ma sottrarsi: azioni aperte e pratiche partecipative a «Festival ORLANDO»

Apre la dodicesima edizione del Festival «Ripensare il fallimento – fallire, rompere e il cinema distopico femminista», seminario divulgativo di Jack Halberstam, sabato 3 maggio alle ore 17.30, nella Sala dell’Orologio di «CULT!» (Palazzo della Libertà). Lo studioso statunitense, uno dei massimi esperti in studi di genere, invita a disfare e dis/costruire, anziché rincorrere logiche prestazionali e produttive. Ripercorrendo le narrazioni femministe ribelli degli anni ’70, Halberstam propone altre modalità di opposizione e sopravvivenza. Il pubblico è coinvolto in un cambio di sguardo: non più il fallimento come mancanza, ma come apertura a possibilità alternative, a forme di esistenza non conformi e non addomesticate. L’intervento si concluderà con i saluti istituzionali e un aperitivo di benvenuto. L’incontro sarà tradotto simultaneamente in italiano e in LIS.