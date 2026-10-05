Gli affreschi riemersi dal tempo riaprono le porte di Palazzo Furietti-Carrara

Rimane un po’ di rammarico visto che le opere che si possono osservare oggi sono soltanto le tracce rimaste dopo i lavori di restauro compiuti dalla famiglia Carrara nella prima metà del Novecento. Secondo le testimonianze dell’epoca l’edificio – passato prima nelle mani dei Gualandris (nel Seicento) e poi dei Carrara (nel Settecento) – fu ceduto da questi ultimi nel 1937 al Comune di Presezzo. Prima che l’amministrazione potesse prenderne possesso, la casata orobica decise di strappare gli affreschi, in un intervento che avvenne fra il 1939 e il 1942. A resistere furono soltanto alcune tracce dei dipinti, grazie alla profonda penetrazione dei pigmenti all’interno delle pareti della dimora. Sono stati proprio i recenti interventi di restauro a far emergere ulteriori testimonianze, come racconta il sindaco di Presezzo, Luca Arzuffi. «I restauri sono iniziati nel 1997, per poi proseguire fra il 2007 e il 2009 e concludersi circa un anno fa con il primo piano. In quest’ultima fase sono stati recuperati degli stucchi che, grazie al lavoro certosino degli operatori, hanno permesso di pulire i muri – spiega il primo cittadino Arzuffi – Sotto di essi sono emersi degli affreschi dimenticati. E questo è proprio il bello: poter mostrare quanto è stato trovato. A differenza di quanto già avvenuto nel corso delle precedenti visite guidate, il pubblico potrà apprezzare queste ulteriori scoperte, oltre ad accedere al primo piano, che fino a qualche mese fa non visitabile era visitabile».