Il miracolo di «BergamoScienza» secondo Guido Tonelli

Il 2 ottobre i partecipanti avranno l’occasione di conoscere di persona una delle scienziate più importanti del nostro tempo, l’astrofisica britannica Jocelyn Bell, cui si deve la scoperta delle pulsar. Nel 1967 la giovane scienziata lavorava sotto la direzione di Antony Hewish, ma fu lei a trovare quel segnale, un impulso di radiazione periodico, che si presentava, con assoluta regolarità, ogni pochi secondi. Fu grazie a lei che fu possibile identificare questa nuova classe di corpi celesti. Si tratta di stelle di neutroni prodotte dal collasso di stelle di grandi dimensioni e che ruotano su se stesse a grande velocità attorno a un asse di rotazione che non coincide con l’asse del forte campo magnetico della stella, per cui si emette un forte segnale periodico. Era stata lei a fare la scoperta del secolo, ma l’articolo su Nature fu pubblicato con Hewish primo firmatario e fu lui ad essere premiato con il Nobel nel 1974. La terribile ingiustizia è stata sanata, almeno parzialmente, solo di recente, nel 2018, quando a Jocelyn Bell sono andati i tre milioni di dollari dello Special Breakthrough Prize in Physics.