La «Corsa di Patty», il ricordo di Patrizia Signorelli mette in moto la ricerca

Le Pink Ambassador non sono semplicemente un gruppo di runner. Sono donne che hanno affrontato un tumore femminile e che hanno scelto di trasformare la propria esperienza in una testimonianza. Per sei mesi si allenano seguite da allenatori, nutrizionisti e psicologi, con l’obiettivo di arrivare alla distanza della mezza maratona. Il traguardo sportivo è però una parte del percorso. L’altra parte è parlare di prevenzione, di diagnosi precoce, di stili di vita e di ricerca. Il messaggio è che dopo la malattia si può tornare a vivere e a progettare, ma anche che la ricerca ha bisogno di essere sostenuta perché possa continuare a produrre nuove possibilità. È all’interno di questo progetto che Patty aveva trovato una nuova comunità. Le compagne di squadra la ricordano per il sorriso e per l’entusiasmo che portava agli allenamenti, anche quando la fatica era tanta. La descrivono come una donna capace di essere un punto di riferimento e un esempio di resilienza fino all’ultimo.