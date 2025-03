Michele Gregis svela i segreti del Rally Prealpi Orobiche

«È stato tutto un po’ tirato per i capelli perché Luca mi ha chiesto di sostituirlo in extremis per un problema famigliare. Complice anche il mio impegno nell’organizzare l’appuntamento agonistico, non sono riuscito a svolgere una preparazione adeguata, inoltre la nostra auto ha avuto diversi problemi e ci siamo dovuti fermare dopo la terza prova – conclude Gregis -. Federica sarà al via anche quest’anno al fianco di Colombo e, nonostante abbia affrontato sinora solo cinque rally, i piloti l’hanno sempre apprezzata sostenendo che è molto brava e meticolosa. Nonostante faccia la navigatrice, cerco sempre di offrirle qualche consiglio su come prendere le note oppure su come comportarsi durante le ricognizioni e in gara. Il primo consiglio che le ho dato da subito è di fare seriamente ed al meglio tutte le cose, nel rispetto le regole. Dopotutto è una passione che gli ho trasmesso io».