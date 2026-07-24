«Millegradini», al via le iscrizioni! Il 19 e 20 settembre Bergamo torna a scoprirsi passo dopo passo

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Si sono infatti aperte in queste giorni le iscrizioni alla «Millegradini», la manifestazione che da oltre quindici anni invita i bergamaschi e i visitatori a vivere la città con uno sguardo nuovo, salendo e scendendo tra scalette, vicoli e luoghi della cultura spesso nascosti o normalmente non accessibili al pubblico. L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre, quando Bergamo tornerà a trasformarsi in un grande percorso diffuso tra storia, arte, sport e partecipazione.
Anche quest’anno il cuore della manifestazione sarà la possibilità di ammirare la città attraverso oltre 60 siti culturali aderenti: chiese, musei, palazzi storici, spazi artistici e luoghi simbolo del territorio apriranno le loro porte per un intero weekend, offrendo un’occasione unica per riscoprire angoli conosciuti e nuove prospettive del patrimonio bergamasco. A rendere ancora più riconoscibile la grande festa collettiva sarà la maglia ufficiale dell’edizione 2026, quest’anno di colore viola, pronta a tingere le strade e le scalinate della città.
Nata nel 2011 dall’intuizione dell’Unione ex Alunni dell’Oratorio del Seminarino della Parrocchia della Cattedrale, la «Millegradini», inserita nel calendario della «Settimana Europea della Mobilità Sostenibile», è cresciuta negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi del calendario bergamasco. Un percorso reso possibile grazie all’impegno organizzativo di ASD Steel Triathlon, CSI Bergamo, Runners Bergamo, Senzacca lavoro di comunità e Gruppo Sesaab, insieme alla collaborazione di tantissime, associazioni, realtà culturali e istituzionali coinvolte.
Come iscriversi e il programma
Iscriversi è semplice: la procedura online è già disponibile e consente di completare la registrazione in pochi passaggi. Per chi si iscriverà sul sito dedicato, le maglie potranno essere ritirate dal 27 agosto presso lo sportello abbonamenti de «L’Eco di Bergamo». Per le iscrizioni effettuate dal 27 agosto, le maglie saranno disponibili dal giorno successivo il pagamento. Dal 27 agosto sarà inoltre possibile iscriversi direttamente allo sportello abbonamenti del quotidiano e all’Ufficio Turistico di Bergamo Città Bassa. Le iscrizioni saranno aperte anche nei punti vendita convenzionati e durante le tappe di settembre de «L’Eco café», la redazione mobile de «L’Eco di Bergamo» che incontrerà i lettori sul territorio. La quota di partecipazione è di 9 euro e comprende la maglietta ufficiale, il cartellino personale per accedere ai luoghi culturali convenzionati e la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici ATB e TEB nelle due giornate della manifestazione, dalle 6 alle 19. Fino ad esaurimento scorte saranno disponibili anche delle sacchette con i loghi ufficiali della manifestazione.
Il programma prenderà il via sabato 19 settembre con l’apertura dei luoghi culturali aderenti: ogni partecipante potrà scegliere liberamente il proprio percorso, organizzando la giornata secondo interessi e tempi personali. La sera spazio invece alle sfide sportive con le due competizioni organizzate da Runners Bergamo e CSI: la «Bergamo City Trail», corsa agonistica cronometrata a coppie, e il «Gran Premio Millegradini», gara individuale cronometrata. Entrambe si svolgeranno in notturna, con partenza e arrivo sul Sentierone, regalando agli atleti un’esperienza unica tra le luci del centro città.
Domenica 20 settembre sarà il momento della grande camminata collettiva. L’appuntamento è alle 9 davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, in piazzetta Don Spada, da dove partirà il lungo serpentone viola che attraverserà il cuore della città: da viale Papa Giovanni XXIII al Sentierone, fino alle Mura veneziane e alla Corsarola. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi differenti, entrambi disponibili sull’app «Orobie Active» e indicati nella mappa ufficiale. Al termine della giornata, ad attendere tutti ci sarà il tradizionale ristoro all’Oratorio del Seminarino, nel cuore di Città Alta.
Confermata anche la «Zerogradini», il percorso senza barriere, parte integrante della storica «Millegradini», pensato per garantire la partecipazione a persone con disabilità motoria, temporanea o permanente, anziani, donne in gravidanza, famiglie con bambini piccoli. Un appuntamento amato e apprezzato che permette a chiunque di vivere la giornata in autonomia e inclusione, con un servizio di bus navetta a chiamata disponibile, in fermate dedicate, per chi ne avesse necessità.
Tutte le informazioni aggiornate, il programma completo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale della «Millegradini».