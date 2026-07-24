«Millegradini», al via le iscrizioni! Il 19 e 20 settembre Bergamo torna a scoprirsi passo dopo passo

Iscriversi è semplice: la procedura online è già disponibile e consente di completare la registrazione in pochi passaggi. Per chi si iscriverà sul sito dedicato, le maglie potranno essere ritirate dal 27 agosto presso lo sportello abbonamenti de «L’Eco di Bergamo». Per le iscrizioni effettuate dal 27 agosto, le maglie saranno disponibili dal giorno successivo il pagamento. Dal 27 agosto sarà inoltre possibile iscriversi direttamente allo sportello abbonamenti del quotidiano e all’Ufficio Turistico di Bergamo Città Bassa. Le iscrizioni saranno aperte anche nei punti vendita convenzionati e durante le tappe di settembre de «L’Eco café», la redazione mobile de «L’Eco di Bergamo» che incontrerà i lettori sul territorio. La quota di partecipazione è di 9 euro e comprende la maglietta ufficiale, il cartellino personale per accedere ai luoghi culturali convenzionati e la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici ATB e TEB nelle due giornate della manifestazione, dalle 6 alle 19. Fino ad esaurimento scorte saranno disponibili anche delle sacchette con i loghi ufficiali della manifestazione.