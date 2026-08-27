«Millegradini», da oggi iscrizioni aperte anche nei punti vendita

A fare da segno distintivo alla nuova edizione sarà la nuova maglia ufficiale, quest’anno viola. Sarà lei a colorare le strade, le scalinate e le piazze della città durante il weekend. Nata nel 2011 dall’intuizione dell’Unione ex Alunni dell’Oratorio del Seminarino della Parrocchia della Cattedrale, la «Millegradini» è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi del calendario bergamasco ed è inserita nel programma della «Settimana Europea della Mobilità Sostenibile». A organizzarla sono ASD Steel Triathlon, CSI Bergamo, Runners Bergamo, Senzacca lavoro di comunità e Gruppo Sesaab, insieme alla collaborazione di numerose associazioni, realtà culturali e istituzioni.