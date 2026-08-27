«Millegradini», da oggi iscrizioni aperte anche nei punti vendita

Da oggi, giovedì 27 agosto, sarà possibile iscriversi alla «Millegradini» anche di persona. Dopo l’apertura delle registrazioni online, arrivano infatti le iscrizioni nei luoghi fisici della città: allo Sportello Abbonamenti de «L’Eco di Bergamo», all’Ufficio Turistico di Bergamo Città Bassa e nei punti vendita convenzionati. A settembre sarà possibile iscriversi anche durante le tappe de «L’Eco café», la redazione mobile de «L’Eco di Bergamo» che incontrerà i lettori sul territorio. L’appuntamento con la manifestazione è per sabato 19 e domenica 20 settembre, due giornate in cui Bergamo tornerà a essere attraversata da migliaia di persone tra cultura, sport, camminate e scoperta del territorio.
La formula è ormai collaudata, ma ogni edizione permette di guardare la città da una prospettiva diversa. Sono oltre 60 i luoghi culturali che aderiscono alla «Millegradini»: chiese, musei, palazzi storici, spazi artistici e altri luoghi simbolo del patrimonio bergamasco apriranno le loro porte ai partecipanti. Non ci sarà un unico itinerario da seguire: ognuno potrà costruire il proprio percorso scegliendo le tappe in base agli interessi e al tempo a disposizione, alternando luoghi conosciuti e indirizzi meno consueti.
A fare da segno distintivo alla nuova edizione sarà la nuova maglia ufficiale, quest’anno viola. Sarà lei a colorare le strade, le scalinate e le piazze della città durante il weekend. Nata nel 2011 dall’intuizione dell’Unione ex Alunni dell’Oratorio del Seminarino della Parrocchia della Cattedrale, la «Millegradini» è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi del calendario bergamasco ed è inserita nel programma della «Settimana Europea della Mobilità Sostenibile». A organizzarla sono ASD Steel Triathlon, CSI Bergamo, Runners Bergamo, Senzacca lavoro di comunità e Gruppo Sesaab, insieme alla collaborazione di numerose associazioni, realtà culturali e istituzioni.
Come iscriversi
La quota di partecipazione è di 9 euro e comprende la maglietta ufficiale della manifestazione e il cartellino personale che consente di accedere ai luoghi culturali convenzionati. Il pass permette inoltre di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici ATB e TEB nelle due giornate della «Millegradini», dalle 6 alle 19. Fino a esaurimento scorte saranno disponibili anche le sacchette con i loghi ufficiali. Per chi preferisce comunque effettuare l’iscrizione online, la maglia sarà disponibile dal giorno successivo al pagamento allo Sportello Abbonamenti de L’Eco di Bergamo.
Sabato si parte dalla cultura
Il primo giorno della «Millegradini» sarà sabato 19 settembre. I luoghi culturali aderenti apriranno le loro porte e saranno i partecipanti a decidere come costruire la propria giornata . Una chiesa, un museo, un palazzo storico, una passeggiata tra le vie del centro o una salita verso Città Alta: non esiste un ordine prestabilito e proprio questa libertà è una delle caratteristiche della manifestazione.
Nel pomeriggio il Sentierone sarà invece dedicato ai più piccoli con la «Millegradini for Kids», a partecipazione gratuita. Le attività cominceranno intorno alle 16, mentre alle 16.30 circa prenderanno il via le mini gare dedicate ai bambini. Quest’anno gli organizzatori stanno lavorando anche a un programma di giochi, laboratori e momenti di animazione per coinvolgere le famiglie e trasformare il Sentierone in un luogo di festa anche prima delle competizioni serali.
Quando arriverà il buio, saranno invece i runner a prendere il via. Tornano infatti le due gare organizzate da Runners Bergamo e CSI: il «Gran Premio Millegradini», competizione individuale cronometrata, e la «Bergamo City Trail Millegradini», prova agonistica a coppie. La formula notturna, introdotta lo scorso anno, viene confermata anche quest’anno, con partenza e arrivo sul Sentierone e un percorso che porterà gli atleti tra scalinate, salite e alcuni dei luoghi più suggestivi della città.
Domenica la grande camminata
Domenica 20 settembre sarà invece il momento della camminata collettiva. Il ritrovo è fissato alle 9 davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, in piazzetta Don Andrea Spada, da dove partirà il lungo serpentone viola diretto verso Città Alta.
Il percorso attraverserà il cuore della città, da viale Papa Giovanni XXIII al Sentierone, fino alle Mura veneziane e alla Corsarola. Due gli itinerari tra cui scegliere, entrambi disponibili sull’app «Orobie Active» e indicati nella mappa ufficiale. Non una gara contro il cronometro, ma la possibilità di fermarsi, entrare nei luoghi culturali, cambiare direzione e costruire una giornata secondo il proprio ritmo. Al termine del percorso, in Città Alta, tornerà anche il tradizionale ristoro all’Oratorio del Seminarino.
Tra le anime della manifestazione torna anche la «Zerogradini», il percorso senza barriere della «Millegradini», pensato per permettere la partecipazione alle persone con disabilità motoria, temporanea o permanente, agli anziani, alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli. Un itinerario accessibile che potrà essere affrontato in autonomia oppure con l’aiuto del servizio di mobilità assistita, attraverso navette a chiamata e fermate dedicate.
Il conto alla rovescia per il 19 e 20 settembre è ormai partito. E da oggi, 27 agosto, per iniziare a costruire la propria «Millegradini» si può scegliere anche la strada più semplice: entrare in un negozio, allo Sportello Abbonamenti o all’Ufficio Turistico, iscriversi e cominciare a pensare a quale sarà la prima tappa.