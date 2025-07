Musica, comunità e territorio: l’estate si accende di eventi tra Gorle, Pedrengo e Gorlago

L’estate musicale inizierà con «Coloriamo la Notte» , in programma a Gorlago il 12 luglio. A partire dalle 19 il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’iniziativa prevede animazione per bambini con spettacoli di burattini, truccabimbi, giochi di strada, in collaborazione con le associazioni culturali e i volontari del territorio. Le bancarelle artigianali proporranno prodotti locali, creazioni fatte a mano, abbigliamento e articoli originali, creando un piccolo mercato all’aperto dove curiosare e fare acquisti.