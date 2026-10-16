«Musica Mirabilis», l’omaggio di Clusone a Giovanni Legrenzi per i 400 anni dalla nascita

Sabato 24 ottobre sarà invece la volta de «La morte del cor penitente», eseguita presso la Chiesa del Paradiso dal Collegium vocale et instrumentale «Nova Ars Cantandi», con Ivana Valotti all’organo e al clavicembalo. Il tutto sarà diretto da Giovanni Acciai, che ci ha parlato di quest’opera. «Il 24 ottobre chiuderemo il festival con la stessa solennità con la quale lo abbiamo inaugurato il 14 agosto, eseguendo “La morte del cor penitente”, oratorio composto da Legrenzi a Venezia nel 1671 e rimasto negletto al pubblico per moltissimi anni. Si tratta del terzo degli otto oratori che Legrenzi compose. Purtroppo, di queste otto opere ne sono giunte fino a noi soltanto tre. Tra queste c’è “La vendita del cuore umano”, che abbiamo eseguito lo scorso anno. “La morte del cor penitente” è il più ampio e impressionante dei tre oratori superstiti, sia per i temi affrontati sia per la struttura musicale e drammatica. È un’opera caratterizzata da una forte tensione morale che affronta con notevole valore letterario, alcuni dei temi centrali della spiritualità cattolica dell’epoca della Controriforma: la trasformazione interiore del peccatore e la sua redenzione. L’opera si sviluppa in due parti. Nella prima, il peccatore prende coscienza delle proprie colpe e dell’offesa arrecata a Dio attraverso la sua vita dedita al peccato; nella seconda, tramite una rappresentazione metaforica, arriva a uccidere il proprio cuore per redimersi e per ritrovare la comunione con Dio».