Quattro giorni all’insegna delle tradizioni culinarie e dei sapori dal mondo con «Mercatanti in Fiera»

Tra gli espositori che torneranno a proporre le proprie specialità sul Sentierone ci sarà anche il Birrificio Indipendente ELAV, che lo scorso anno ha ripreso la produzione dopo un periodo di stop, riportando in città la propria tradizione brassicola. «Dopo la ripresa della produzione, per il Birrificio ELAV questa è la prima occasione per presentarsi nuovamente e tornare a incontrare la città. Non potevamo immaginare una vetrina migliore di “Mercatanti in Fiera”. Molti bergamaschi ritroveranno le loro birre storiche, come Indie e Grunge, e potranno assaggiare anche alcune novità. Per altri, invece, sarà una piacevole scoperta – racconta David Carminati, responsabile della comunicazione visiva e dei contenuti multimediali del birrificio – L’entusiasmo è grande e abbiamo pensato di offrire non soltanto prodotti da gustare sul posto o da portare a casa, ma anche un kit celebrativo. Nella box, oltre alle birre, ci sarà qualcosa da coltivare e curare nelle proprie case o, meglio ancora, nei propri giardini. Vogliamo lasciare un segno che speriamo venga apprezzato. Al nostro stand saranno presenti tutte le birre alla spina e un birraio di ELAV, pronto a rispondere alle curiosità del pubblico».