Salvatore Natoli e il concetto di «felicità permanente»

SN: L’uomo desidera essere felice per natura. La dimensione della frenesia, che caratterizza la società odierna, parte da lontano: dall’idea di migliorare le proprie condizioni sulla terra. La storia dell’umanità, del resto, è l’incessante cammino di cultura e civilizzazione. A un certo punto, però, il meccanismo della realizzazione e della produzione ha acquisito, sempre più, caratteri monetari: dal costruire per godere si è passati al costruire per guadagnare. Da qui, l’incentivazione ossessiva del consumo e quindi lo spreco e la crisi ecologica. È necessario dunque fermarsi e interrogarsi se questa corsa senza fine abbia senso. Il problema è che è sempre più difficile meditare perché viviamo in una società che non sopporta il silenzio: la voce dell’anima è messa a tacere. Il silenzio fa paura perché chiama in causa il giudizio. Non c’è bar, oggi, in cui tv o musica non stordiscano di continuo gli avventori.