Torna «Bergamo Sposi», l’evento che trasforma il sogno delle nozze in realtà

Eppure, proprio in un’epoca di sovrabbondanza digitale, la domanda si pone inevitabile: perché organizzare ancora una fiera dedicata agli sposi? Ornella Schenatti, amministratore di Ecspo e project manager di «Bergamo Sposi» dal 2007, ha le idee chiare: «La nostra fiera non è solo un luogo dove si raccolgono informazioni, è un’esperienza autentica pensata per un pubblico preciso: le coppie che stanno per sposarsi e che vogliono vivere questo momento con entusiasmo, ma anche con consapevolezza. In un mondo dove l’offerta online è infinita e spesso dispersiva, “Bergamo Sposi” rappresenta un’occasione concreta per incontrare in un solo weekend oltre 75 professionisti del wedding, ricevere consigli personalizzati e dare forma alle proprie idee. Il nostro obiettivo è accompagnare ogni coppia, passo dopo passo, verso il giorno del sì, aiutandola a costruire il proprio sogno con meno stress e tanta emozione. Dall’abito alla location, dal servizio fotografico al viaggio di nozze, ogni scelta trova qui il suo spazio e il suo esperto di riferimento. In fiera è facile capire quale atmosfera si desidera davvero, perché si può vedere, toccare, ascoltare, lasciarsi ispirare. Ecco, la forza di “Bergamo Sposi” sta proprio qui».