Torna a Monte Isola la «Festa di Santa Croce» con migliaia di fiori colorati

Circa un mese e mezzo prima della festa si iniziano a montare lungo le strette vie del paese e nelle piazzette pali di sostegno e intelaiatrici che formano arcate e bersò (cupole). Il primo palo, in dialetto antena, viene posto nella piazzetta nota come Port Antic (vecchio porto) il sei luglio e da lì si aggiungono altre strutture ad arcate. Alla fine sono circa duecento, oltre le strutture presenti nelle due piazze principali. Strutturato il tutto, vengono posizionate le ramaglie, raccolte dagli stessi abitanti in Val Camonica o in Val Palot, disposte anche contro i muri delle strade, su balconi e davanzali.