Una notte per l’ambiente tra centro, orti e il cielo

«La nostra organizzazione sociale – spiega Mastrojeni – dipende da cicli naturali prevedibili. Se, a causa del cambiamento climatico, non lo sono più, il rischio è entrare in una fase accelerata di degrado generale. Le tensioni aumentano. Per questo non è saggio né utile affrontare la transizione come una somma di rinunce o come il sacrificio di un singolo settore: serve, invece, una trasformazione condivisa. Ripartire il cambiamento evita shock e reazioni di rigetto e rende la transizione più efficace. Allo stesso tempo dobbiamo interrogarci sui modelli di consumo e sui bisogni che alimentano l’uso di energia, non solo sulle fonti con cui la produciamo. Non basta cambiare combustibile se restano intatti gli stessi modelli».