Un’estate alla scoperta delle tradizioni della ValSeriana con «Intrecci Condivisi»

Scattato in primavera, «Intrecci Condivisi» ha già regalato eventi indimenticabili che hanno toccato diversi punti della valle, da Ardesio che ha inaugurato la rassegna «Una storia ardesiana» con la mostra sul Mas e l’appuntamento «Come d’incanto», un festival per richiamare gli artisti di strada in uno dei borghi più affascinanti della Bergamasca; a Cerete che ha dato il via al ciclo musicale «Controvento» con un concerto del jazzista orobico Gianluigi Trovesi e dell’ecclettico violinista Marco Remondini; passando per Villa d’Ogna che ha organizzato una visita guidata per approfondire meglio la figura del Beato Alberto.