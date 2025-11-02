Bergamo a portata di pedale: la città a 15 minuti si costruisce in bicicletta

Anche a Bergamo qualcosa si è mosso in questa direzione. Nel 2019, durante la «Settimana della Mobilità Sostenibile», un gruppo di universitari ha individuato nove percorsi ciclabili e pedonali tra le diverse sedi universitarie (Sant’Agostino, Caniana, Dalmine) e alcuni snodi cittadini importanti (stazione, ospedale, Celadina, Loreto, Parco della Trucca, Kilometro Rosso, mercato di via Spino) e, in collaborazione con FIAB Bergamo-Pedalopolis, ha affisso oltre ottanta cartelli indicanti i tempi di percorrenza a piedi e in bicicletta. In questo modo si è voluto rendere evidente, per esempio, che sui pedali da Caniana è possibile raggiungere l’Accademia Carrara in soli 12 minuti e Dalmine in 22. In altre parole, per la popolazione universitaria è assolutamente fattibile spostarsi tra le sedi senza ricorrere ai mezzi a motore. Quel progetto ha rappresentato il primo esperimento italiano di urbanismo tattico in ambito universitario. I cartelli, purtroppo, sono stati presto rimossi e l’iniziativa non ha avuto seguito, ma l’idea restava interessante, tanto che si è deciso di approfondire ulteriormente la questione della competitività della bicicletta rispetto all’automobile negli spostamenti urbani.