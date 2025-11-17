Dalle piazze vuote alle piazze verdi. Al «Festival delle Foreste» un dialogo sulla città che cambia

Per “rinfrescare” la città, infatti, il consiglio comunale di Parigi ha deciso di creare diverse foreste urbane in altrettanti luoghi unici della capitale francese. Il progetto prevede l’installazione di numerosi alberi adulti, arbusti e piante, selezionando specie resistenti ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è anche quello di aumentare la biodiversità urbana e creare spazi vivibili per residenti e turisti: sono in programma almeno 120 nuovi progetti simili per i prossimi 10 anni. Di iniziative di piantumazione e messa a dimora di alberi è ricca anche l’edizione 2025 del «Festival cinematografico delle foreste», organizzato dall’associazione Montagna Italia e dedicato alla conoscenza e alla scoperta delle foreste del mondo. Proiezioni di film, convegni, iniziative con le scuole: il programma è ricco e ruota attorno alla Giornata Nazionale degli Alberi, il 21 novembre.