Dalla pallavolo sulla sabbia è nata una comunità e uno scrigno di opportunità

Beach Volley Bergamo (BVB), la passione vincente per la pallavolo sulla sabbia. Già “vincente” o perfino dirompente. Soprattutto sulla base di una crescita esponenziale di un progetto che il prossimo 14 luglio spegnerà 8 candeline e che è nato da un’idea di due fratelli. Mario e Roberto Quintieri, già volti notissimi del volley, però hanno effettuato la classica scelta di campo. E, a conti fatti, il gioco è valso la candela. L’uno avvocato, l’altro responsabile commerciale di un’azienda si sono gettati a capofitto in un prodotto “homemade” capace di divenire un brand, una galassia di servizi e possibilità ma soprattutto un punto di riferimento per tutti. Perché BVB non è solo sport, piuttosto uno scrigno variegato di opportunità che si dipana tra Scanzorosciate e Stezzano. Da una parte la prima location, l’ormai iconico Elettrocanali Beach Village, inaugurata nel 2018 cominciando da tre campi a cui nel 2021 se ne è aggiunto un quarto; dall’altra il Dream Village che ha visto la luce nel maggio 2024 e diventato in poco più di due anni un altro centro nevralgico di una proposta in costante evoluzione. E a riguardo, il motore che è perennemente a pieni giri, non si ferma neppure per la domenica in arrivo, 12 luglio: a Scanzorosciate, infatti, è previsto un appuntamento con il circuito Aibvc (Associazione Italiana Beach Volley Club). Il livello L2 porterà in campo 12 coppie maschili e altrettante femminili con la formula tradizionale 2x2 tra le 9 e le 18 per una giornata tutta da vivere. E che verrà replicata, nella stessa formula con il livello L1, domenica 2 agosto.