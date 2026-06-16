Gianni Galleri al «Fahrenheit 442» apre con un viaggio nel calcio dei Balcani

Per addentrarci meglio nel clima di «Fahrenheit 442» abbiamo deciso di andare a conoscere direttamente il primo autore in campo, Gianni Galleri, e approfondire il suo «Balkan Football Club», edito da BEE - Bottega Errante Edizioni. «Questo libro è la raccolta di dieci anni di viaggi nei Balcani, a partire dal confine orientale italiano fino ad arrivare a Romania, Bulgaria e Albania, oltre chiaramente a tutta l’ex Jugoslavia. Una delle mie prerogative iniziali era quella di fornire al viaggiatore una sorta di guida per chi volesse avvicinarsi al calcio nei Balcani, cosa che avrebbe fatto molto comodo anche a me. Ho quindi pensato di scrivere quello che avrei voluto leggere prima di partire – racconta il giornalista toscano -. Questi dieci anni di viaggi sono stati raccolti in questo volume, diviso per nazioni, dove si vanno a scoprire i Balcani attraverso la lente d’ingrandimento del calcio, a tutti i livelli: sia quello delle squadre celeberrime, come la Stella Rossa o la Dinamo Zagabria, sia quello di realtà più piccole nelle quali comunque si identifica una comunità».