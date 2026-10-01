Laura Benatti non manca mai il bersaglio. In Polizia, nello sport e nella vita

La Polizia Locale ha il suo gruppo sportivo, l’«ASMI», Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia, affiliata all’«USPE» che organizza i campionati interforze. E a Bergamo, ad alto livello, «ho sempre sparato solo io», dice Benatti. Le discipline sono l’aria compressa e la pistola 25 metri, la sportiva. «Da cinque anni hanno aperto alle donne anche gare prima solo maschili, io non le faccio più, dovrei allenarmi tantissimo. Quello che ho dato è dato, adesso raccolgo i frutti dei miei sforzi passati». Il tiro «è per il 90% testa», spiega. Non è la mano ferma, o non solo: «La mano ferma è detta così, ma è gestione emotiva». Pistola e carabina sono due sport diversi. «Chi ha la pistola spara con il braccio lontano dal corpo e un peso di circa 2 chili in fondo che deve stare fermo, chi ha la carabina ce l’ha attaccata al corpo». Lei ha scelto la pistola. Sempre. Per stare immobile devi usare tutto. «Tutti i muscoli lavorano in una co-contrazione isometrica statica. Obbligatorio conoscere il proprio corpo, dalla punta dei piedi ai capelli. Bisogna essere profondi ascoltatori, questo è uno sport di concentrazione massima». E la concentrazione si allena. Sul campo e a casa. «C’è tanto allenamento in bianco, io quando sparavo a più alto livello mi allenavo tutti i giorni». Lo stesso gesto, all’infinito. «Alzata, allineamento, mira e scatto in bianco senza proiettile, tutto il gesto tecnico e poi lo visualizzi. Ed è lì che nasce la concentrazione». Respirazione, battito cardiaco, blinking. «Se per un atleta l’adrenalina è il motore che spinge, nel tiro l’adrenalina è quello che rovina, quindi la gestione delle emozioni è basilare».