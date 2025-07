Melissa Paganelli, l’atleta che sfida la fatica con testa e cuore

Il trucco sta quindi nel trovare la soluzione più agevole e testarsi magari a casa, pensando a come i nostri nonni erano costretti a portare l’acqua in casa con estrema difficoltà, magari percorrendo i chilometri che li separavano dal pozzo del paese. Un aspetto che dimostra come la pazienza sia spesso l’arma migliore per perseguire i propri obiettivi. «Se non fossero previste penalità in questa corsa, probabilmente non avrei vinto io. Nei due anni che ho partecipato, ho cercato di utilizzare una camminata veloce, che mi permettesse di sballottare il meno possibile l’acqua nei secchi. Le mie avversarie hanno invece perso più acqua non riuscendo così a conquistare la vittoria – aggiunge la trentatreenne di Brembate – Diciamo che saper correre sui sentieri più difficili come quelli in montagna mi ha aiutato, anche se il percorso è sostanzialmente in salita, motivo per cui tutta la muscolatura viene stressata: allenarsi sulle vette aiuta».