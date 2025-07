Pronti per le vacanze? Cinque consigli per non rovinare lo smartphone in spiaggia

Qualsiasi smartphone moderno ha almeno queste protezioni, e la grandissima parte è anche testata per i due livelli successivi, che indicano la protezione contro spruzzi d’acqua a bassa pressione, come quelli di una pistola ad acqua. I prodotti più recenti vanno anche oltre, con un rating di cinque o sei punti su nove nell’isolamento idrico: ciò significa che anche i getti d’acqua più intensi non creano problemi. Se però siete in possesso di un top di gamma, potreste imbattervi in un rating con protezione di sette o addirittura otto su nove: in questo caso, lo smartphone non è solo protetto contro gli spruzzi, ma può anche essere immerso in acqua (fino a un metro in caso di rating IPX7, più di un metro in caso di rating IPX8), permettendovi di scattare delle ottime foto subacquee. Sfortunatamente, però, l’isolamento completo ancora non esiste: la certificazione di nono livello, nel mondo degli smartphone, resta una chimera.