Cosa pensa la Gen Z di famiglia, casa lavoro e parità di genere?

L’anno scorso ci siamo chiesti: «Ragazze, come stiamo davvero?». Abbiamo acceso lampadine su machismo in azienda, medicina di genere, associazioni, libri, film, migrazioni, diplomazia e tecnologia. Ne è uscita una mappa ricca e a tratti scomoda, capace di portarci oltre un femminismo rassicurante per entrare nelle pieghe della vita quotidiana. Oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, Eppen vuole rilanciare il progetto e lo vuole fare con uno sguardo nuovo: quello della Generazione Z. Cinque puntate, a partire da venerdì 13 marzo, cinque temi – famiglia, casa, passioni, lavoro, riferimenti – e una domanda di fondo: tra dieci o quindici anni, come immaginano la vita le nostre ragazze e i nostri ragazzi? Non preoccupatevi: non sarà un esercizio di fantasia, ma un modo per misurare e analizzare il presente. Uno sguardo interessante anche alla luce dei dati raccolti nella ricerca internazionale condotta da Ipsos e dal Global Institute for Women’s Leadership che lancia un allarme preoccupante: un terzo dei giovani della Gen Z ritiene che la moglie debba obbedire al marito e che sia l’uomo a dover avere l’ultima parola sulle decisioni importanti della famiglia.