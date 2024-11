E-Brt, lavori in via per Grumello: soppressa la fermata 509 di Atb in direzione Lallio

In via per Grumello proseguono i lavori per la realizzazione della linea E-Brt , che con bus elettrici collegherà Bergamo a Dalmine e Verdellino .

Per preservare il doppio senso di marcia e minimizzare così i disagi, nonostante il restringimento della carreggiata, sono stati posizionati dei new jersey nel tratto compreso tra la rotonda provvisoria di via Campi Spini e il civico 21/A (corrispondente alla scuola per l’infanzia «Il villaggio dei bambini», il cui ingresso non viene precluso in questa fase del cantiere). Invariati i percorsi da e per Bergamo delle linee Atb, con una novità: è stata soppressa la fermata 509 in direzione Lallio, collocata sotto il cavalcavia di via per Grumello.