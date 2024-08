Un negozio su due chiude per ferie ad agosto. Resistono Città Alta e le zone turistiche

Periodo di vacanze, anche per i commercianti. Secondo un’indagine condotta da Confcommercio, nelle settimane centrali di agosto chiuderà il 50% delle attività commerciali e il 40% di bar e ristoranti , escludendo però Città Alta e le altre zone particolarmente frequentate da turisti.

Le date

I picchi di chiusure si concentreranno tra il 15 e il 18 agosto . Le vacanze dei negozianti saranno in media di una settimana, con punte di dieci giorni, a cavallo tra mercoledì 14 e venerdì 23 agosto. Una minoranza, invece, prolungherà fino alla festa di Sant’Alessandro.

A Bergamo

In città alta, il 90% di bar e ristoranti resterà aperto, così come l’80% delle attività commerciali. In Città Bassa, invece, il dato cala vertiginosamente: rispettivamente al 50 e al 55%. Tutto aperto, invece, sui laghi e nelle valli, dove ci si prepara al picco della stagione estiva.