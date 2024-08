«Coppia affiatata e riservata, avevano deciso di sposarsi»

I portici che ospitano la filiale di banca Intesa San Paolo hanno altre due telecamere. Poi altre due all’incrocio con la strada successiva, via Partigiani. È in questa zona che la videosorveglianza all’esame degli inquirenti avrebbe ripreso le ombre di due persone che si muovono a passo veloce, intorno all’una di notte. Particolare che, però, non trova conferma. La via è stretta, a senso unico, a lato i marciapiedi. Pochi metri e si arriva nel piccolo slargo con parcheggio dove Sharon è stata accoltellata nella notte tra lunedì e martedì, tra mezzanotte e l’una. Davanti al cancello del civico 32, dove è caduta a terra e poi è stata soccorsa, ancora macchie di sangue.

Fiori sulla strada

L’ingresso della casa di Sharon e Sergio

(Foto di Colleoni)

Da qui alla casa di Sharon e Sergio la via più breve non supera gli 800 metri di distanza e si percorre in poco meno di dieci minuti, passando da via Castegnate, girando per via delle Gere e quindi via Mario Merelli. Ma da quando è uscita di casa al momento del delitto sono forse trascorsi più di 40 minuti. Ancora altre telecamere e cartelli che ne indicano la presenza. Il centro del paese, da anni, è luogo anche di spaccio. «Non uscirei mai di notte da sola in questa zona», dice una signora nell’unico bar della via.