Incidente a Brembate, grave una donna di 55 anni

Una donna di 55 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata travolta da un’auto a Brembate. L’incidente si è verificato poco prima delle 8.30 di giovedì 24 ottobre in via Veneto a Brembate: nell’impatto con la vettura la donna è stata scagliata a terra a tre metri di distanza. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del 118 e la 55enne è stata ricoverata in codice rosso a Bergamo: non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato traumi alla testa, al volto, a un braccio e a una gamba. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente al vaglio delle Forze dell’ordine.