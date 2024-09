Sono stati rimpatriati i bambini ucraini di Pontida

Milleseicentoquarantadue chilometri, 18 ore e 28 minuti di viaggio. Per Google è questa la distanza che separa, da oggi, gli 11 bambini ucraini partiti ieri mattina alla volta del loro Paese dopo due anni e mezzo di permanenza a Pontida. Ma il cuore di chi li ha conosciuti è già lì con loro che nella mattinata di venerdì 20 settembre saranno magari ancora in viaggio oppure no, avranno di nuovo allargato i loro sorrisi enormi, scoprendo la loro nuova casa: l’orfanotrofio di Karapchiv, villaggio nel distretto di Chernivtsi, al confine con la Romania.

Diversamente da bambini e ragazzi ospitati a Bedulita e Rota Imagna, non hanno presentato la domanda di protezione internazionale

Per gli 11 minori ucraini di Pontida che – diversamente da quelli di Bedulita e da una trentina di quelli ospitati a Rota – non hanno presentato la domanda di protezione internazionale, è dunque finita ieri la lunga parentesi di accoglienza italiana che, il 20 marzo 2022, aveva fatto approdare questi bambini insieme a tanti altri dapprima in Valle Imagna, per una cena di assestamento a Rota. Quella stessa sera i quasi 100 minori vennero divisi in tre gruppi: il più numeroso, di 94 rimase a Rota, poi altri 8 vennero spostati alle ex scuole di Bedulita e 13 nella foresteria dell’Abbazia di Pontida. «Due sorelline sono state nel frattempo adottate da una famiglia Ucraina, siamo rimasti in contatto con loro» spiega Antonella Pellegrinelli che in questi due anni e mezzo riconosce di essere diventata «un po’ la nonna di tutti loro». Insieme a Giada Locatelli si è occupata della parte organizzativa, forte dell’aiuto di una quarantina di volontari tra cuoche e aiutanti per le pulizie della foresteria dell’Abbazia, un luogo sicuro e anche gioioso: «Spesso quando i bimbi giocavano in cortile, li raggiungevano i monaci a tirare due calci al pallone» aggiunge Pellegrinelli.

Il saluto dei monaci

«Anche stamattina mi dicevano: “Tu sei italiana e stai in Italia, noi siamo ucraini e torniamo in Ucraina» Giovedì 19 settembre alle 11 c’erano anche i monaci, a salutare gli 11 bambini «che hanno sempre espresso un desiderio forte di tornare a casa – aggiunge la volontaria –. A noi spiace tantissimo lasciarli andare, li abbiamo visti crescere e ci sono entrati nel cuore. Sono scesi tanti lacrimoni, ma di fronte alla loro volontà di tornare in patria c’è poco da fare... Anche stamattina mi dicevano: “Tu sei italiana e stai in Italia, noi siamo ucraini e torniamo in Ucraina». Quanto alla città dove il governo ucraino li ha destinati, Karapchiv, «ci hanno rassicurati che è zona sicura, al confine con la Romania». Prima di salire su due pulmini insieme alla direttrice generale dell’orfanotrofio di Berdyansk da cui erano arrivati nel 2022, i bambini sono stati salutati anche dal console generale d’Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, e dal console Stanislav Plakhotnyi che li hanno raggiunti in valle, oltre al sindaco di Pontida Davide Cantù, che in una nota commenta: «L’amministrazione comunale esprime grande umanità e vicinanza nei confronti dei bambini ucraini che sono stati ospitati sul nostro territorio».

«Un grazie ai volontari»