Autostrada, novità a Dalmine: apre la rampa di collegamento

Autostrade per l’Italia a partire dalle ore 5 di giovedì 19 dicembre aprirà al traffico la nuova rampa bidirezionale sulla A4 Milano-Brescia, per i flussi in ingresso e in uscita dall’autostrada, che collega il casello di Dalmine direttamente alla Tangenziale sud di Bergamo, grazie all’utilizzo del nuovo cavalcavia della A4 varato lo scorso settembre.

Tale configurazione verrà mantenuta in modalità provvisoria per permettere ad Autostrade per l’Italia di portare avanti i lavori sulla seconda rampa - che collega il casello al centro abitato di Dalmine e Stezzano - al fine di renderla funzionale alla struttura definitiva della nuova viabilità del casello di Dalmine, così come previsto dal progetto.

