Identificato il ciclista investito venerdì sulla Francesca: è un 77enne di Palosco

È stato identificato, ed è fuori pericolo di vita, l’anziano ciclista che venerdì sera 6 dicembre, a Cologno al Serio, è stato investito da un’auto mentre stava pedalando sulla provinciale 122 Francesca. Si tratta di un uomo di 77 anni, di Palosco, che al momento dell’incidente sembrerebbe che si stesse recando a casa della sorella. Il settantasettenne, che quando è stato investito non aveva con se né documenti né un cellulare, si trova ancora ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma non è più in condizioni critiche. I medici, infatti, hanno sciolto la prognosi: è stato giudicato guaribile in 40 giorni.

Le indagini per risalire all’identità dell’uomo senza documenti

Lo scorso fine settimana, non essendo riusciti a risalire alla sua identità nemmeno attraverso le impronte digitali (non avendo precedenti penali l’anziano non è schedato), la polizia stradale di Bergamo aveva deciso di iniziare a raccogliere informazioni sul territorio. Cosicché ha preso contatto con i comandi di polizia locale che si trovano nel raggio di 10 chilometri dal luogo dell’incidente, fornendo poi loro le caratteristiche dell’anziano da identificare.

La svolta la mattina del 9 dicembre, quando il fratello del 77enne ha chiamato il comando della polizia locale di Palosco per segnalarne la scomparsa. Nessuno dei famigliari fino a domenica sera si era preoccupato dell’assenza del 77enne poiché, a volte, andava a trovare la sorella il venerdì per poi fermarsi a casa sua il fine settimana.

La preoccupazione dei famigliari