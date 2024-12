Il mistero del ciclista investito a Cologno: nessuno sa chi sia

Resta ancora in condizioni molto critiche e senza nome il ciclista che venerdì sera, a Cologno al Serio, è stato investito da un’auto mentre stava pedalando sulla provinciale 122 Francesca. L’incidente è stato rilevato dagli agenti della polizia stradale di Bergamo che ieri hanno lavorato per tutto il giorno per cercare di risalire alla sua identità.

Nessun elemento identificativo

L’uomo, un anziano sulla settantina d’anni e dalla carnagione bianca, non aveva con sé nulla che possa aiutare le forze dell’ordine a risalire alla sua identità: né documenti, né un telefono cellulare. E nemmeno la sua bicicletta, di colore grigio, aveva alcun elemento identificativo. A sabato sera, inoltre, nessuno aveva presentato denuncia di scomparsa per una persona dalle caratteristiche simili a quelle del ciclista investito.

Gli agenti della polizia scientifica sabato si sono recati all’ospedale Papa Giovanni, dove il settantenne è stato trasportato d’urgenza dopo l’incidente e dove si trova ricoverato, per rilevargli le impronte digitali. Una volta però inserite nell’apposita banca dati, le impronte dell’anziano non hanno dato alcun riscontro. Ciò sta sostanzialmente a significare che si tratta di una persona che non è mai stata fotosegnalata dalle forze dell’odine e che, di conseguenza, non ha mai commesso reati e non ha fatto ingresso illegalmente in Italia.

Chi pensa di avere informazioni utili al riconoscimento del ciclista investito può rivolgersi al comando della polizia stradale di Bergamo i cui agenti, comunque, nei prossimi giorni batteranno anche Cologno e alcuni paesi limitrofi alla ricerca di informazioni. Le forze dell’ordine nel frattempo sono anche impegnate, pure in questo caso con difficoltà, alla ricostruzione dell’incidente in cui l’anziano senza nome è rimasto coinvolto. Lo scontro fra l’auto e la bicicletta è avvenuto lungo la strada Francesca, all’incrocio con la provinciale 117 che porta in zona del ristorante Muratella, dopo le 20.30.

Acquisite le immagini delle telecamere