Controlli nei boschi di Villa di Serio e Nembro: due arresti - Foto e video

Proprio in uno di questi bivacchi, situato all’interno di una cavità naturale, i Carabinieri hanno scovato e successivamente arrestato due cittadini extracomunitari, gravati da numerosi precedenti. In loro possesso sono stati rinvenuti un panetto da 100 grammi di cocaina, uno da 50 grammi di eroina, 2.700 euro in contanti, diversi telefoni cellulari, un machete da 48 cm ed una pistola con matricola abrasa e cinque cartucce. Tali armi, presumibilmente, venivano utilizzate dagli spacciatori per tutelare le zone di spaccio da eventuali acquirenti insolventi o da gruppi di spacciatori antagonisti. I due sono stati portati alla casa circondariale di Bergamo.