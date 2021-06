Finanziamenti anche a fondo perduto per far crescere le aziende: iscriviti al webinar

Ci sono soluzioni e strumenti per tutti i settori: dalla digitalizzazione all’internazionalizzazione all’e-commerce (si veda per esempio questo articolo di Skille). «Hanno dato ottimi risultati - conferma l’assessore - e nel prossimo futuro ci sarà l’esigenza di rifinanziarli. Chiudiamo la fase di emergenza dovuta alla pandemia con due strumenti importanti: la patrimonializzazione delle Pmi, con un fondo perduto della Regione (unica in Italia) e finanziamenti di Finlombarda per favorire gli investimenti, e con un piano di ristoro e investimento per i quartieri fieristici. Nel prossimo semestre invece dovreno lavorare su una strategia di medio e lungo termine, sulle filiere, le reti di impresa e gli investimenti».

Per avere un’idea delle cifre stanziate dalla Regione, e degli investimenti che questi finanziamenti hanno stimolato, basta dare un occhio alla tabella che segue: solo per la competitività e cooperazione gli incentivi concessi sono stati di quasi 91 milioni di euro, ma questo ha messo in moto una macchina che ha mobilitato investimenti per altri 722,8 milioni, con tutte le immaginabili ricadute sul sistema, prima di tutto sull’occupazione.