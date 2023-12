bestof2023: Siamo davvero la peggiore generazione di genitori della Storia?

Pensate a come venivano trasportati i bambini in macchina: io (come tutti quelli della mia generazione, non è che i miei fossero snaturati) non ho mai posseduto un seggiolino auto e ho fatto interi viaggi nel sedile dietro, senza cintura. Ora non solo – giustamente – il seggiolino è obbligatorio, ma serve pure per legge un dispositivo che suona per avvisarti se hai lasciato il bambino in macchina (mi autodenuncio: non lo ho mai comprato).