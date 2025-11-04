Non siamo «mamme», ma «genitori». Le parole sono importanti

Mi sono imbattuta in uno dei tanti casi di discriminazione sul lavoro, e se ci ripenso sono ancora furente (quanto è umiliante avere voglia di lavorare ed essere considerate “di troppo” perché si ha un utero funzionante?) ma la verità è che capisco bene il ragionamento logico che sta alla base della cosiddetta child penalty: se un lavoratore uomo fa un figlio sarà ancora più devoto all’azienda, perché sa di dovere mantenere la famiglia; viceversa se una lavoratrice donna fa un figlio sarà meno devota all’azienda, perché dovrà occuparsi del figlio. È così sorprendente se l’azienda preferisce assumere un uomo?