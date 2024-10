In difesa delle mamme col SUV

Anni fa, purtroppo, è capitato anche a me di dovere portare i figli a scuola in auto: è successo quando l’unico nido comunale dove hanno preso la mia seconda figlia era dall’altra parte della città, in un luogo pericolosissimo da raggiungere in bici (qualche volta ci ho provato, sentendo di mettere a repentaglio l’integrità fisica mia e della bambina) e in cui era impossibile andare con i mezzi pubblici a meno di non volerci mettere ore, ovviamente negli orari di maggiore traffico stradale. È stato un incubo, e ho fatto anch’io tutte le brutte cose che fanno le brutte persone costrette a portare i figli in auto: mettermi in doppia fila, arrivare in ritardo, parcheggiare sulle strisce blu senza pagare, lasciare la macchina con le quattro frecce dove non consentito. Tutto tranne parcheggiare nei posti riservati ai disabili, abiezione cui non sono mai giunta.