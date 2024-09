Perché la noia dei bambini ci fa paura

Lo sport? Importantissimo per il corpo e per la mente, specialmente perché i bambini oggi non hanno più modo di muoversi all’aria aperta in libertà. A scuola è ritenuto accettabile non farli andare in giardino appena c’è un po’ di fango, e persino tenerli al banco all’intervallo o fare saltare la lezione di educazione fisica “per punizione”. Dopo scuola, non ci sono i tempi e non ci sono gli spazi per il gioco libero: serve per forza un corso, delle divise, degli orari. Meglio ancora uno sport di squadra, per stimolare la socialità. Se poi fanno agonismo imparano l’organizzazione, lo spirito di sacrificio, la competizione.