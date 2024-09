Ma davvero si possono «odiare» i bambini?

Ormai c’è una difficoltà estrema a distinguere fra ciò che è “maleducazione” e ciò che non lo è, perché la maggior parte degli adulti non ha nessuna nozione non dico di pedagogia, ma di elementare fisiologia. Un bambino che schiamazza in un parco giochi è maleducato? No, sta solo facendo il bambino. Un bambino che fa una scenata in un negozio perché la mamma non gli compra le caramelle è maleducato? No, è proprio il contrario: la madre lo sta educando al fatto che non può avere subito tutto ciò che vuole. Un neonato che urla in aereo è maleducato? No, sta esprimendo un disagio nell’unico modo in cui può farlo.