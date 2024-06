«Sguardi all’insù»: l’incanto del teatro ragazzi firmato «deSidera»

Appuntamento imprescindibile di ogni estate, dal 26 giugno si alza il sipario su «deSidera Bergamo Festival» e come ogni anno, in parallelo al festival, si muovono i progetti speciali tematizzati, tra i quali «Sguardi all’insù». Dal 27 giugno al 5 settembre torna la rassegna estiva di teatro ragazzi promossa dal Sistema Bibliotecario Nord-Ovest di Ponte San Pietro, quest’anno alla sua quarta edizione, la seconda dedicata all’attore e cantastorie Ferruccio Filipazzi. Un format che ha già saputo accogliere bambine e bambini di tutte le età attorno alla suggestione di spettacoli magici e fantastici, aprendo finestre sul mondo. «Lo “sguardo all’insù” del nostro pubblico, durante gli spettacoli delle edizioni precedenti, ha restituito una visione del proprio paese non solo a loro dimensione ma ha offerto un’idea di comunità in cui soggetti diversi – per generazione e cultura – si sono confrontati e hanno dialogato», raccontano dalla direzione artistica affidata a «deSidera Bergamo Festival».