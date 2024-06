Cosa leggo ai miei figli se il 94,7% dei libri per bambini sono robaccia?

Un luogo comune vuole che il lettore forte abbia sempre una pila di libri da leggere, ne compri continuamente altri, e il tempo per leggere non gli basti mai. La mia esperienza è esattamente l’opposto: ho sempre vissuto in uno stato di penuria. Da piccola perché i libri non erano mai abbastanza, me ne compravano solo per le occasioni e non andavo spesso quanto avrei voluto in biblioteca. Da grande perché quando entro in libreria spesso non vedo niente che mi interessi, e quello che mi interessa l’ho già letto, oppure non c’è o non so come trovarlo. Un lettore non legge tanto per leggere, come quando si fa zapping in tv, vuole leggere libri belli per lui. Non vuole prendere fregature, specie se sono novità e il loro prezzo di copertina supera i venti euro.