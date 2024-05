Festa della mamma: non fiori, ma opere di bene

Troppo spesso, tolte le frasi retoriche sulla mamma che è sempre la mamma, il nostro ruolo viene sminuito e visto solo come “privato”, banale, irrilevante, di scarso interesse. Anche da qui viene il diffuso sentimento di solitudine delle neo madri , la silenziosa disperazione di chi si sente privata della sua vita “precedente” per finire in un limbo di pannolini, rigurgiti, pappette, docce non fatte e sonno mancante. Vorrei incitare chiunque si senta così come si fa con i ciclisti impegnati in una salita del Giro d’Italia: mettermi a bordo strada e applaudire i loro sforzi. Riconoscere la loro fatica, non per compatirle, ma perché stanno compiendo una grande impresa.