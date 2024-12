bestof2024: Genitori oggi, ecco perché possiamo solo sbagliare

Daniela, un’affezionata lettrice di Eppen mamma di due figli di 12 e 14 anni, risponde alle sollecitazioni lanciate dal progetto Missione Bergamo : «Davvero non ricordo nemmeno se mia madre casalinga avesse almeno cucinato la torta per il mio compleanno». Altro che cake design. E procede condividendo un elenco che a noi genitori moderni fa l’effetto di un sogno ad occhi aperti: raramente si andava alle riunioni di scuola, le riunioni di catechismo e varie attività sportive non erano ancora state inventate, non si facevano lavoretti né si giocava per forza con i figli. Sua madre non la accompagnava da nessuna parte (non aveva la patente) né si sentiva obbligata a organizzare attività legate allo sport o alla musica, né ad aiutarla nei compiti né a favorire la socialità con i coetanei né ad usare la disciplina dolce: «Mia madre mi chiedeva una volta di ritirare il bidone della spazzatura, alla seconda era libera di darmi una bella sberla senza avere i rimorsi di avermi inflitto chissà quale punizione e aver mancato di autocontrollo».