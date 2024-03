Feste di compleanno per bambini: decalogo di sopravvivenza (per genitori)

Per fortuna, quando i bimbi sono piccoli, è abbastanza scontato che nessuno chiederà una quota di partecipazione per una festa di compleanno. Quando crescono un pochino, anche per avere la possibilità di fare attività più particolari (fosse anche solo andare in piscina o a mangiare al sushi all you can eat) è possibile che venga richiesto un contributo economico. A me non piace, ma se scegliete questa opzione siate molto espliciti ed evitate di dire che è un “invito”. Meglio usare la formula: «Stiamo organizzando una serata, la quota è questa».