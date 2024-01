Sinner, il tennis, la libertà. Cosa possiamo imparare noi genitori

Ci si nasce così? È merito dell’educazione? È l’aria della Val Pusteria? È lo sport che forgia? Probabilmente una combinazione di concause, come rispondevo durante le interrogazioni di storia quando non avevo studiato molto. Pur non capendo nulla di tennis, la resistenza psicologica e la mentalità che bisogna sviluppare per giocare ad alti livelli non mancano di affascinarmi. Ed è proprio il motivo per cui Sinner ha dichiarato di avere preferito il tennis allo sci. «Nello sci se cadi, non sai mai se ti rompi qualcosa. Nel tennis se perdi un punto, se sbagli una palla, hai sempre la possibilità di vincere. Mentre in una gara di sci è diverso: se fai un errore sai che non puoi vincere».