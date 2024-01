Sinner, primo successo pro a Bergamo: vinse il Challenger nel 2019

Proprio durante il difficile periodo del 2020 in cui Bergamo fu colpita dal Covid, Sinner si adoperò per aiutare gli ospedali, con iniziative benefiche che non passarono inosservate. Da bambino, Jannik era già arrivato in provincia per qualche torneo under, ma il suo legame con il tennis bergamasco è andato oltre. Mentre era a Bordighera, seguito da Riccardo Piatti, a curarne la preparazione c’era Dragoljub Kladarin, di origini croate ma orobico d’adozione. Con lui, Sinner ha cominciato a costruire quel fisico che ora gli consente di puntare al numero 1. In una corsa che resterà per sempre collegata a un punto di partenza preciso: il vecchio palasport cittadino.