Educhiamo i nostri figli per il mondo che c’è o per quello che vorremmo?

Scrive Natalia Ginzburg: «L’educazione non è che un certo rapporto che stabiliamo tra noi e i nostri figli, un certo clima in cui fioriscono i sentimenti, gli istinti, i pensieri. Ora io credo che un clima tutto ispirato al rispetto per le piccole virtù, maturi sensibilmente al cinismo, o alla paura di vivere. (…) Non che le piccole virtù, in sé stesse, siano spregevoli: ma il loro valore è di ordine complementare non sostanziale; esse non possono stare da sole senza le altre, e sono, da sole senza le altre, un povero cibo. Il modo di esercitare le piccole virtù, in misura temperata e quando sia del tutto indispensabile, l’uomo può trovarlo intorno a sé e berlo nell’aria: perché le piccole virtù sono di un ordine assai comune e diffuso tra gli uomini. Ma le grandi virtù, quelle non si respirano nell’aria: e debbono essere la prima sostanza del nostro rapporto coi nostri figli, il primo fondamento dell’educazione».