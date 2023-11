Voglio essere una madre a responsabilità limitata (e non sentirmi in colpa)

Già solo sorvegliare i bambini non è sufficiente: siamo a distanza sufficientemente ravvicinata, pronti ad afferrarli qualora cascassero dallo scivolo, si infilassero la terra in bocca, mettessero le dita nella presa elettrica? Avevo un’amica che, quando le nacque il primo figlio, comprò un monitor, ma non per la notte (di notte il bambino dormiva nella stanza dei genitori, è più sicuro): per il giorno. Lei sfaccendava in cucina, lui dormiva nella sua camera, ma con la telecamerina lei poteva stare sicura che le copertine non gli coprissero il viso, rischiando di soffocarlo. No, non era esagerata, se pensate a quanto sono diffusi oggi i baby monitor per controllare il respiro dei neonati.