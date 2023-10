Cucina, orto, fotografia. Tre Case del Sapere, un solo obiettivo: l’inclusione

In un territorio, quello di Zingonia, noto per la sua multiculturalità (la percentuale di studenti stranieri è altissima, parliamo di quasi il 40%), melting significa anche integrazione tra le diverse culture e conoscenza reciproca. Non solo. Il Melting Food in particolare ha assunto una forte valenza inclusiva per gli alunni con difficoltà di apprendimento e con disabilità: «è diventato un momento di aggregazione per i nostri ragazzi e per i loro compagni, perché si lavora in gruppi che comprendono non soltanto gli alunni con disabilità, ma anche i compagni delle classi oppure gruppi aperti. Quest’anno l’intenzione è quella di proporre proprio dei laboratori aperti ai nostri studenti e ad alcuni dei ragazzi a rischio di dispersione del territorio di Verdellino e Zingonia, prevalentemente dagli 11 ai 17 anni, target del progetto “Erre2”. In questo momento, siamo nella fase in cui stiamo progettando le attività e individuando gli esperti che saranno poi previsti per la conduzione di questi laboratori».