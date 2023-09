Postare o non postare? Sei modi di essere genitori sui social

Io, che mi affatico anche solo a fare il trasferimento dati quando cambio telefono, non capisco perché un malintenzionato dovrebbe prendersi tanto disturbo. Ma è vero che la prudenza non è mai troppa e alcune regole base di sicurezza sono imprescindibili, anche per chi, come me, ogni tanto pubblica una foto dei bambini. Niente foto di nudo, nemmeno quelle in costume al mare, perché con la pedopornografia non si scherza; niente foto di bambini senza prima chiedere il permesso ai genitori (questo vale per nonni, parenti, amici); niente geolocalizzazione e informazioni precise su nomi, scuole e posti frequentati; attenzione ai filtri della privacy, che ci consentono di limitare l’accesso ai contenuti a una cerchia ristretta di persone.